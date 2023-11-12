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Макрон объяснил Израилю свои слова об ударах по Газе

Макрон в разговоре с президентом Израиля поддержал право страны на оборону

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Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон разъяснил главе Израиля Ицхаку Герцогу свою позицию, которая касается ударов по сектору Газа. Об этом сообщает портал Ynet.

«Президент Макрон ясно дал понять, что <…> не намеревался обвинить Израиль в преднамеренном нанесении ущерба невинным гражданским при ведении кампании против <…> ХАМАС», — уточнили в сообщении.

Французский лидер обратил внимание, что он поддерживает право Израиля на самооборону, и выразил поддержку войне против террористической организации. Макрон объяснил Герцогу, что его высказывания касались гуманитарной ситуации в Газе и напомнил о своей приверженности требованию немедленного освобождения заложников.

Накануне Макрон прокомментировал итоги форума по Газе в Париже. Французский президент выразил мнение, что Израиль имеет право на самооборону в условиях нападения ХАМАС 7 октября. Одновременно он напомнил об ответственности властей еврейского государства за сохранение жизни мирного населения.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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