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Глава МИД Армении посетит Великобританию

У главы МИД Армении Мирзояна запланирован двухдневный визит в Великобританию

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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится в Великобританию с официальным визитом, там он пробудет с 13 по 14 ноября, передает Sputnik Армения, ссылаясь на пресс-секретаря главы МИД Ани Бадалян.

По ее словам, по плану должна состояться встреча глав МИД, также будет проведено первое заседание Стратегического диалога между Арменией и Великобританией.

В мае текущего года британский министр по делам Европы Лео Дохерти анонсировал старт стратегического диалога с Арменией в 2023 году.

Дохерти выразил надежду, что эти планы осуществятся во второй половине года, а также стратегический диалог будет эффективным и расширит рамки сотрудничества.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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