США настаивают на восстановлении контроля Палестины над Газой

Вашингтон настаивает на восстановлении контроля Палестинской национальной администрации (ПНА) над сектором Газа. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CBS.

По словам Салливана, США не могут вернуться к модели управления сектором Газа, которая действовала 6 октября.

«В итоге должно зависеть от палестинского народа, как у них будет выглядеть будущее госуправление. И необходимо, чтобы это включало воссоединение Западного берега [реки Иордан] и сектора Газа, как [ранее] заявлял госсекретарь [США Энтони] Блинкен», — поделился американский чиновник.

Он подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает «реоккупацию» Газы Израилем и принудительное перемещение палестинцев с территории анклава. Салливан заверил, что Вашингтон хочет увидеть восстановление контроля над Западным берегом и Газой со стороны палестинского руководства.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в эфире CNN заявлял, что палестинская администрация должна взять на себя управление сектором Газа. А Израиль, по его мнению, должен согласиться на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества.

В начале ноября президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства. По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.