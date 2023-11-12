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США настаивают на восстановлении контроля Палестины над Газой

Белый дом: США настаивают на восстановлении контроля ПНА над Газой

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Mohammed Salem/Reuters

Вашингтон настаивает на восстановлении контроля Палестинской национальной администрации (ПНА) над сектором Газа. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CBS.

По словам Салливана, США не могут вернуться к модели управления сектором Газа, которая действовала 6 октября.

«В итоге должно зависеть от палестинского народа, как у них будет выглядеть будущее госуправление. И необходимо, чтобы это включало воссоединение Западного берега [реки Иордан] и сектора Газа, как [ранее] заявлял госсекретарь [США Энтони] Блинкен», — поделился американский чиновник.

Он подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает «реоккупацию» Газы Израилем и принудительное перемещение палестинцев с территории анклава. Салливан заверил, что Вашингтон хочет увидеть восстановление контроля над Западным берегом и Газой со стороны палестинского руководства.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в эфире CNN заявлял, что палестинская администрация должна взять на себя управление сектором Газа. А Израиль, по его мнению, должен согласиться на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества.

В начале ноября президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства. По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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