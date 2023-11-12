Медведчук связал конфликты на Ближнем Востоке и Украине

Украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью изданию Freilich заявил, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает «костяная политика» США.

По его словам, Вашингтон объявил насилие главным инструментом международной политики, поэтому эскалация на Ближнем Востоке была предрешена.

Медведчук отметил, что конфликт на Украине вытесняется с первых полос СМИ, поскольку на повестке дня стоят военные действия на Ближнем Востоке, однако мало кто говорит связи двух конфликтов.

«Их связывает костяная политика США, которые считают, что нужно действовать дубиной, когда нужно использовать высокоточный скальпель, мудрость и милосердие», — сказал он.

До этого бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженное противостояние между Россией и Украиной фактически завершилось. По его мнению, сейчас внимание международного сообщества сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в регионе начал постепенно формироваться альянс против Израиля.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.