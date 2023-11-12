Папа Римский призвал остановить войну на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск обратился к миру с призывом об остановке конфликта на Ближнем Востоке, передает Al Jazeera. По его словам, необходимо прекратить огонь между Израилем и ХАМАС.

«Пусть оружие замолчит, оно никогда не принесет мира, и пусть конфликт не распространится. Хватит, хватит, братья, хватит <...> Каждый человек, будь то христианин, еврей, мусульманин или любой другой религии, каждый человек священен, драгоценен в глазах Бога и имеет право жить в мире», — отметил папа Римский.

Он добавил, что сектору Газа требуется гуманитарная помощь. Понтифик подчеркнул, что выступает и за освобождение всех заложников, захваченных ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США подсчитали траты Израиля на войну с ХАМАС.