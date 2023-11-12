Слуцкий уверен, что украинское руководство склонится к переговорам

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что властям Украины рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам и на условиях России.

По его словам, в западном истеблишменте все активнее продвигается тезис о приближении украинского конфликта к «точке переговоров».

«У украинских властей не останется выбора, им рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, причем на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого «корейского сценария»!» — написал он, добавив, что это вопрос скорого будущего.

Слуцкий уверен, что Запад старается сменить риторику «на фоне «предсмертных судорог» Киевского правительства.

Украина могла бы извлечь три урока из того, как Южная Корея вышла из войны 1950-х годов. Стране нужно вести переговоры «мир в обмен на землю», приступить к собственному восстановлению при поддержке Запада и обеспечить себе гарантии безопасности (вступить в НАТО). Такой сценарий для Украины в своей колонке для Bloomberg предложил экс-главком вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Такое развитие событий кажется ему реалистичным и способным привести Украину к успеху.

Ранее Лавров прокомментировал заявления европейских лидеров о членстве Украины в ЕС.