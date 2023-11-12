Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС к переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны повлиять на Израиль, чтобы тот провел мирные переговоры с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает CNN Türk.

«Наш МИД и дальше продолжает свою работу в этом направлении. Будем надеяться, что это выведет стороны на совершенно иную почву», — сказал Эрдоган.

По его словам, «при справедливом мире не бывает проигравших».

Он также подчеркнул, что «жизненно важно соблюдение режима прекращения огня».

Также Эрдоган заявил, что рассматривает палестинское движение ХАМАС как политическую партию.

До этого президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Израиль своими действиями в ближневосточном регионе серьезно нарушает международное право.

Ранее Эрдоган выдвинул условие США для договоренности Анкары и Вашингтона по Газе.