Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС к переговорам

CNN Türk: президент Турции Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС к мирным переговорам

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны повлиять на Израиль, чтобы тот провел мирные переговоры с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает CNN Türk.

«Наш МИД и дальше продолжает свою работу в этом направлении. Будем надеяться, что это выведет стороны на совершенно иную почву», — сказал Эрдоган.

По его словам, «при справедливом мире не бывает проигравших».

Он также подчеркнул, что «жизненно важно соблюдение режима прекращения огня».

Также Эрдоган заявил, что рассматривает палестинское движение ХАМАС как политическую партию.

До этого президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Израиль своими действиями в ближневосточном регионе серьезно нарушает международное право.

Ранее Эрдоган выдвинул условие США для договоренности Анкары и Вашингтона по Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий