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Лавров прокомментировал заявления европейских лидеров о членстве Украины в ЕС

Лавров назвал игрой активизацию заявлений в Европе о членстве Украины в ЕС

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Francis Mascarenhas/Reuters

Активизация заявлений европейских лидеров о членстве Украины в Евросоюзе являются игрой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, это игра, продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после исчезновения Советского Союза», — заявил Лавров.

Он пояснил, что после распада СССР в ЕС при приеме новых членов отметали все критерии, а в основе принимаемых решений была исключительно политическая целесообразность. В качестве примера он привел вступление в ЕС стран Балтики.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин высказал мнение, что обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз можно назвать «настоящей операцией психологического характера».

Обещания Евросоюза принять Украину в состав организации оценили и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эти обещания не вызывают доверия. По его словам, речь «конечно, идет о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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