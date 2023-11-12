ЕС обвинили в попытке заставить Сербию отказаться от Косово

Евросоюз выдвинул ряд предварительных условий Сербии для продвижения страны в процессе евроинтеграции, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале, он отметил, что сербская сторона пока не собирается отказываться от пути в объединение.

«Анкара вроде приняла решение, что больше не хочет заниматься бесперспективным и бесполезным делом, а Белград подтверждает [стремление в ЕС] . На днях просили не забыть про них, когда будут <...> начинать вести переговоры с Украиной и Молдавией. В ответ прозвучало, что сначала надо присоединиться к антироссийским санкциям. Вот и весь экономический союз, каковым он создавался, как его рекламировали и почему привлекал к себе новых желающих вступить. Сейчас это чисто «геополитическое упражнение», — пояснил Лавров.

Он добавил, что от президента Сербии Александара Вучича требуют не только поддержать санкции против России, но и отказаться от Косово. Лавров подчеркнул, что после выполнения этих условий в ЕС обещают «посмотреть» по вступлению Белграда.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о тяжелом разговоре с представителями стран Запада.