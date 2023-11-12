Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с Ираном по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности республики сотрудничать с Ираном ради урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

«Нет никаких причин, чтобы не сделать этого (сотрудничать с Ираном по Газе). Мой глава МИД сейчас поедет в США. Конечно, об участии Ирана во встречах с [президентом США Джо] Байденом речи не идет, но мы передадим послания», — сказал Эрдоган на брифинге после возвращения с саммита ОИС и ЛАГ в Эр-Рияде.

Он добавил, что в ближайшее время Турцию посетит глава Ирана Эбрахим Раиси, с котором президент пообещал обсудить и ситуацию на Ближнем Востоке.

При этом Эрдоган подчеркнул, что ключевую роль в урегулировании должны сыграть США, поскольку имеют влияние на Израиль. Однако, по мнению главы Турции, Штаты должны признать Газу землей палестинцев, иначе никакого согласия добиться не удастся.

Ранее Турция обвинила ЕС в ошибочной позиции по войне на Ближнем Востоке.