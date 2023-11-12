Эрдоган заявил, что в мирной конференции по Газе смогут участвовать все страны региона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что в международной мирной конференции по сектору Газа смогут принять участие все страны Ближнего Востока, в том числе и воюющие стороны — Палестина и Израиль. Его слова приводит агентство Anadolu.

Он отметил, что турецкая сторона всегда говорила, что «в справедливом мире нет проигравших».

«Нет лучшей базы для установления мира, кроме подобной конференции, в которой примут участие игроки региона, в том числе воюющие стороны», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Анкара будет стараться организовать это.

«У нас для этого есть силы и возможности», — резюмировал президент Турции.

11 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о неприемлемости атак на палестинский народ. Президент Турции также призвал исламский мир проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе.

До этого Эрдоган назвал «трусливой и бессовестной» позицию поддерживающих Израиль стран Запада по сектору Газа.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности.