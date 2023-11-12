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В Кремле объяснили, зачем Запад дружит с другими странами

Песков заявил о дружбе стран Запада ради вытеснения России

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Запад дружит с некоторыми странами не ради себя, а для того, чтобы вытеснить Россию из тех или иных регионов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент передачи опубликовал журналист «РоссииПавел Зарубин в своем Telegram-канале.

«У коллективного Запада есть свои акценты. Они, как правило, дружат не ради себя. Они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов», — заявил Песков.

По его словам, в Кремле не думают, что у такой политики есть перспективы. При этом Москва ее понимает и к ней привыкла.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Кремль научился выстраивать свои связи таким образом, чтобы «хеджироваться от этих рисков».

Дмитрий Песков также назвал глупостью заявления американского агентства Bloomberg, что Казахстан — это «задний двор России». В Кремле считают такие заявления частью информационной войны.

9 ноября президент России Владимир Путин совершил визит в Казахстан, где, в частности, провел переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В ходе встречи российский лидер заявил, что Россия и Казахстан являются не просто союзниками и стратегическими партнерами, а наиболее близкими союзниками.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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