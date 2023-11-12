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В Кремле отреагировали на сообщения в СМИ, что Казахстан — задний двор России

Песков назвал глупостями заявления, что Казахстан — это задний двор Путина

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью заявления, что Казахстан — это «задний двор России». Кадры с комментарием опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Он отметил, что такие заявления — часть информационной войны. Для России Казахстан — суверенная страна.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что Казахстан является стратегическим союзником РФ. И Россия со своей стороны развивает с Казахстаном собственные отношения.

«Мы дорожим этими отношениями, они очень широкие», — пояснил он.

Помимо теплых отношений, между странами растет объем товарооборота, взаимные инвестиции, а также культурный обмен. Песков отметил, что Россия будет развивать отношения с Казахстаном, которые основаны на взаимном уважении, выгоде и истинном союзничестве.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что двустороннее сотрудничество Москвы и Астаны в сфере мирного атома продолжает успешно развиваться.

Ранее Путин назвал Казахстан самым близким союзником России.

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