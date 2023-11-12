Член конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывшая Twitter) призвала администрацию США остановить финансирование Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах.

«Больше никаких денег Украине!» — написала она.

Кроме того, Тейлор Грин выступила за импичмент президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее журналист и обозреватель британского издания UnHerd Томас Фаци заявлял, что союзники Украины все чаще стали отказываться от помощи Украине.

До этого журналист CNN Стивен Коллинсон заявлял, что Украина получила серию неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.

В октябре издание Business Insider писало, что президент России Владимир Путин сделал ставку на усталость западных стран от постоянной помощи Украине, и его план воплощается в жизнь.

Ранее Шольц сообщил о планах поставить на Украину дополнительную систему ПВО Patriot.