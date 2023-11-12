Маск одним словом оценил статью WP о роли ВСУ в подрыве «Северных потоков»

Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск обратил внимание на статью The Washington Post, в которой утверждается, что операцию по подрыву «Северных потоков» в 2022-м году координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский. Комментарий он написал в принадлежащей ему социальной сети X (бывший Twitter).

«Интересно», — написал Маск.

До этого газета The Washington Post написала о том, что координатором атаки на газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был украинский полковник Роман Червинский. Отмечается, что 48-летний военнослужащий получал приказы от чиновников, которые докладывали информацию лично главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному. По данным WP, именно он управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту и, используя специальное оборудование для глубоководного погружения, заложили взрывчатку.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».