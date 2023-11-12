Властям Украины ради достижения мира с Россией придется отдать территории. Об этом заявили в эфире американского телеканала The Hill TV.

По данным журналистов, многие зарубежные эксперты допускали такой исход событий. Они отметили, что жертвы со стороны Киева напрасны и нужно было вести переговоры.

Американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Украина продолжит лишаться территорий, если Киев на заключит мирное соглашение на приемлемых для Москвы условиях.

Риттер также выразил мнение, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Также американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с тем, что на мирных переговорах с Россией его страна лишится части территорий.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США сейчас не видят возможности завершения украинского конфликта на условиях, которые бы устраивали Вашингтон. Кроме того, он перечислил условия мира, которые устраивают Вашингтон, указав среди них «уважение суверенитета» Украины, вывод Вооруженных сил России и успехи украинских войск в возвращении назад потерянных территорий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.