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В Литве официально началась президентская гонка

В Литве стартовала избирательная кампания на выборах президента 2024 года

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Ints Kalnins/Reuters

В Литве 12 ноября официально стартует предвыборная кампания на пост президента республики, передает ТАСС. По информации агентства, гонка начинается за шесть месяцев до голосования по решению главного избиркома страны.

Как отмечает ЦИК Литвы, теперь партии республики могут зарегистрировать своих претендентов в избиркоме. Кроме того, это открывает путь для заявок самовыдвиженцев. Сами выборы назначены на 12 мая 2024 года, второй тур может состоятся 26 мая, если ни один из кандидатов не получит большинства голосов.

Литва является парламентской республикой, так что полномочия президента в стране существенно ограничены. На данный момент на этот пост есть четыре претендента — бывший командующей армией Литвы, генерал-лейтенант в отставке Валдас Туткус, мэр Казлу Руда Мантас Варашка, экс-министр здравоохранения страны Аурелиюс Верига и действующий председатель правительства Ингрида Шимоните. При этом действующий глава Литвы Гитанас Науседа также имеет возможность принять участие в голосовании, но пока не озвучивал свою позицию по этому вопросу.

Ранее рейтинг президента Литвы упал после новостей о его членстве в Компартии СССР.

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