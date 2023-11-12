В Совфеде оценили унижение кандидата в президенты США на дебатах

Новая «звезда» американской политики Вивек Рамасвами унизил критикующую Россию экс-представителя Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Во время дискуссии Рамасвами задал аудитории вопрос, хочет ли она видеть во главе страны представителя нового поколения или «Дика Чейни на 8-сантиметровых каблуках». Бывший вице-президент США Чейни стал символом вторжения в Ирак и агрессивной политики американских властей.

Пушков заявил, что этим сравнением кандидат «размазал» Хейли, ведь та не нашла, что ответить на «кинжальные выпады», и «затравленно молчала».

«А в лице Рамасвами <...> американцы получили яркого и нестандартного политика, сильно отличающегося от безликих демократов и либеральных республиканцев», — заключил Пушков.

До этого Вивек Рамасвами заявил, что Украина не является демократическим государством и никто не должен заблуждаться на этот счет. По его словам, на Украине пригрозили тем, что не будут проводить выборы в следующем году, и «прославили нациста, комедианта в карго-брюках по имени Владимир Зеленский».

При этом в Госдепе считают, что отказ Зеленского от выборов соответствует Конституции Украины. Руководитель пресс-службы ведомства Ведант Пател подчеркнул приверженность борьбе Украины и поддержку тщательного конституционного подхода, чтобы «демократия оставалась прочной в военное время».

Ранее кандидата в президенты США высмеяли за использование TikTok.