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Адвокаты Трампа потребовали публичности на процессе против экс-президента

Адвокаты Трампа обратились к судье с просьбой разрешить трансляцию из зала суда

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Andrew Kelly/Reuters

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обратились к судье Тане Чуткан с просьбой разрешить трансляцию из зала суда в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сделанное адвокатами заявление.

«Трамп... требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», — заявили адвокаты.

Судья Таня Чуткан рассматривает в Вашингтоне дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года. При этом штурм Капитолия рассматривается как один из эпизодов этого дела.

Федеральные суды в Соединенных Штатах, как правило, запрещают вести фото- и видеосъемку из зала суда, ограничивая возможности репортеров только рукописными портретами. Американские издания обращают внимание на то, что чтобы добиться прямой трансляции из зала суда, адвокатам Трампа предстоит проделать огромную и тяжелую работу.

До этого с экс-президента США Дональда Трампа сняли судебный запрет на высказывания.

Ранее Трампу пригрозили тюрьмой за нарушение приказа суда.

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