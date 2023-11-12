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Спикер Джонсон представит план по спасению от шатдауна без финансирования Украины

Спикер Джонсон планирует предотвратить шатдаун двухэтапным законом

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J. Scott Applewhite/AP

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон планирует предотвратить надвигающийся шатдаун двухэтапным законом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно предложенному спикером законопроекту, в срок до 19 января должны быть в обязательном порядке профинансированы часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством. Остальные правительственные секторы будут профинансированы уже до 2 февраля.

При этом в законопроекте, который будет предложен Джонсоном, нет предложений по финансированию ни Украины, ни Израиля.

По данным телеканала, проект будет вынесен на голосование в палате представителей во вторник, 14 ноября.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что последние события в США говорят о неопределенности американского финансирования Украины, что усиливает «ответственность» ЕС по этому вопросу.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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