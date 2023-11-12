Спикер Джонсон представит план по спасению от шатдауна без финансирования Украины

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон планирует предотвратить надвигающийся шатдаун двухэтапным законом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно предложенному спикером законопроекту, в срок до 19 января должны быть в обязательном порядке профинансированы часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством. Остальные правительственные секторы будут профинансированы уже до 2 февраля.

При этом в законопроекте, который будет предложен Джонсоном, нет предложений по финансированию ни Украины, ни Израиля.

По данным телеканала, проект будет вынесен на голосование в палате представителей во вторник, 14 ноября.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что последние события в США говорят о неопределенности американского финансирования Украины, что усиливает «ответственность» ЕС по этому вопросу.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.