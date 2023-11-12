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Макрон прокомментировал итоги форума по Газе в Париже

Макрон: конференция по Газе в Париже поможет создать гуманитарную коалицию

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Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конференция по Газе в Париже поможет создать гуманитарную коалицию для решения проблем в палестинском анклаве. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«Франция взяла на себя обязательство сформировать гуманитарную коалицию, первое совещание которой прошло в четверг в Париже, где мы призвали к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению огня», — утверждает Макрон.

Французский президент считает, что Израиль имеет право на самооборону в условиях нападения ХАМАС 7 октября, однако власти еврейского государства несут также ответственность за безопасность и сохранение жизни мирных жителей палестинского анклава, не виноватых в нападении боевиков радикального движения.

До этого в ВОЗ заявили, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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