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Сунак осудил нарушения порядка на акциях в поддержку Палестины в Лондоне

Премьер Сунак осудил нарушения порядка на пропалестинских митингах в Лондоне

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Frank Augstein/AP

Британский премьер-министр Риши Сунак раскритиковал нарушения общественного порядка и демонстрацию антисемитской символики сторонниками Палестины на массовых пропалестинских митингах в Лондоне. Он выразил свое осуждение на своей странице в соцсети X.

«Я осуждаю совершенно неприемлемые сцены насилия, которые мы наблюдали сегодня», — написал политик.

По его оценке, заслуживающие критики действия меньшинства ослабляли позиции граждан, мирно выражавших свои взгляды.

Глава правительства Великобритании поругал «нападавших на полисменов молодчиков» из числа футбольных фанатов и участников ультраправых сообществ. Премьер подчеркнул, что британские националисты и участники антивоенного шествия, надевшие зеленые повязки ХАМАС, проявили запредельное неуважение к памяти военных, так как в этот день в стране отмечали день Поминовения павших во Второй мировой войне

«Все противоправные действия должны быть оперативно наказаны по всей строгости закона», — резюмировал он.

Накануне в Лондоне началось массовое шествие в поддержку Палестины. На улицы вышли тысячи демонстрантов.

Ранее в Лондоне уже проходила акция в поддержку Палестины, полиция задержала 34 человека.

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