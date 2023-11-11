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Премьер Эстонии извинилась перед учителями

Премьер Эстонии Каллас извинилась перед учителями за неуместное высказывание

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Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас извинилась перед учителями, требующими повышения зарплаты, за неуместное высказывание о налоге на автомобили. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что понимает, что обидела учителей, предложив им пропагандировать автомобильный налог во время забастовки, чтобы государство могло повысить им зарплату. По словам Каллас, ее заявление было неуместным, а также не относится к делу.

До этого стало известно, что почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в России должна уйти в отставку.

Опрос проводился в интернете с 8 по 9 ноября, в нем принял участие 1001 совершеннолетний гражданин Эстонии.

До этого представители оппозиции призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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