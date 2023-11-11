В «Хезболле» считают, что США могут решить конфликт в Газе

Лидер движения «Хезболла» шейх Хасан Насрулла заявил, что США могут прекратить конфликт Израиля и Палестины, если остановят агрессию израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение о прекращении конфликта в Газе находится в руках американской администрации, которая позволяет Израилю продолжать совершать массовые убийства в палестинском анклаве и разрушать жилые районы», — сказал Насрулла.

Ранее Насрулла заявил, что боевики продолжат бои с Израилем в пограничных районах на юге Ливана. Отмечается, что боевики движения наносят удары по Израилю ракетами «Буркан», которые весят полтонны.

До этого ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских войск на границе с Ливаном. Согласно сообщению движения, удары были нанесены по скоплениям израильских сил в Вади-Шумире, Тель-Шааре и Бадиде.

Ранее «Хезболла» нанесла удары по двум израильским пехотным подразделениям.