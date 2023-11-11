Британские журналисты сообщили, что Зеленского сломили неудачи ВСУ

Проблемы на ВСУ фронте вызвали напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, а также сломили президента страны Владимира Зеленского, пишет британская газета The Telegraph.

В публикации говорится, что на фоне забуксовавшего наступления напряженность между политическим и военным руководством Украины стала достоянием общественности, хотя обычно держалась в тайне.

«Это признак, который может указывать на то, что даже Зеленский (…) может быть сломлен», — говорится в материале.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским войскам необходимо пересмотреть тактику и стратегию.

До этого Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за скорости поставок западного оружия.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.