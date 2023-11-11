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В Японии заявили о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны

Премьер Кисида заявил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Японский премьер-министр Фумио Кисида во время инспекции японских Сил самообороны на авиабазе Ирума заявил о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны, сообщает NHK.

Кисида пообещал выделить финансирование на укрепление обороны Японии, которое, по его словам, необходимо, чтобы «реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности» вокруг страны.

«Япония находится в самой суровой и сложной обстановке в области безопасности в послевоенную эпоху Чтобы защитить нашу страну, мы должны обеспечить необходимый уровень бюджета и принять решительные меры», — сказал Кисида.

До этого стало известно, что рейтинг правительства под руководством Фумио Кисиды в Японии упал до минимума в 29,1%.

17 сентября опрос «Майнити» показал, что 51% японцев хотят отставки Фумио Кисиды с поста премьер-министра. При этом только 12% участников исследования заявили, что хотели бы видеть Кисиду премьер-министром еще продолжительное время.

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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