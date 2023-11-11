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В Лондоне началась многотысячная акция в поддержку Палестины

Sky News: в лондонской акции в поддержку Палестины участвуют сотни тысяч человек

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Susannah Ireland/Reuters

В Лондоне началось массовое шествие в поддержку Палестины. На улицы вышли тысячи демонстрантов, сообщает Sky News.

В столкновения с полицией вступили ультраправые протестующие, арестованы более 80 человек.

Помимо демонстрантов, выступающих в поддержку Палестины, на улицы Лондона вышли и стремящиеся помешать им контрдемонстранты, полиция прилагает усилия, чтобы не допустить столкновения этих групп.

«Силы безопасности заявили, что будут использовать все доступные силы и тактику, чтобы помешать контр-протестующим противостоять главному маршу, призывающему к прекращению огня в войне Израиля против группировки ХАМАС», — сообщает Sky News.

Акция может стать самой масштабной с начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Организаторы полагают, что к демонстрации могут присоединиться до полумиллиона человек, Sky News с места событий пишет о сотнях тысяч.

5 ноября в Лондоне уже проходила акция в поддержку Палестины, полиция задержала 34 человека.

Ранее полиция Лондона задержала экоактивистов, напавших на картину «Венера с зеркалом».

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