Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа «массовыми убийствами»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Эр-Рияде встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Индонезии Джоко Видодо и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом, в ходе которых они обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию главы турецкого государства.

Во время встреч турецкий лидер обсудил с коллегами израильские атаки Газы и шаги, которые могут быть сделаны для доставки гуманитарной помощи мирным жителям и для разрешения палестино-израильского конфликта.

«На встрече с Видодо Эрдоган заявил о неприемлемости атак на палестинский народ, достигших масштаба массовых убийств, целью которых стали больницы, школы, религиозные объекты, сотрудники НГО», — сказано в заявлении администрации.

Эрдоган также призвал исламский мир проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе. Кроме того, он рассказал об усилиях Турции по доставке гумпомощи.

До этого Эрдоган назвал «трусливой и бессовестной» позицию поддерживающих Израиль стран Запада по сектору Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности.