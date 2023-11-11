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Украину предложили принять в НАТО без утраченных территорий

Guardian: экс-генсек НАТО предложил принять Украину в блок в новых границах

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. Об этом пишет газета The Guardian.

Согласно материалу издания, Расмуссен обсуждал этот вопрос с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Однако в этом году Киеву лишь пообещали пригласить к членству в альянсу, «когда позволят условия». Экс-генсек считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО нельзя снова откладывать на следующий год.

«Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО», — заявил Расмуссен.

По его мнению, исключение из состава Украины территорий, контролируемых Россией, уменьшит угрозу прямого конфликта НАТО с Москвой. При этом Расмуссен отрицает, что такой шаг приведет к заморозке конфликта и передаче украинской территории России. Он считает, что гарантии, которые Украина получила бы в таком случае, позволили бы ей спокойно наращивать военные силы на своей территории.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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