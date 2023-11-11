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Кронпринц Саудовской Аравии встретился с президентом Ирана после восстановления дипотношений

Саудовский кронпринц встретился с главой Ирана после восстановления дипотношений

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Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман впервые встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси после восстановления дипотношений между двумя странами. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

11 ноября президент Ирана впервые после прекращения семилетнего разрыва отношений прибыл в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Палестине.

Иран стал одним из инициаторов встречи наряду с Саудовской Аравией.

17 июня глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Иран впервые после восстановления отношений двух стран в марте 2023 года.

До этого Иран и Саудовская Аравия объявили о возобновлении дипломатических связей, разорванных в 2016 году.

Ранее в США заявили об «ошеломляющем поражении» страны из-за Ирана и Саудовской Аравии.

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