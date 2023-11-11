В МИД РФ прокомментировали официальное признание ЕС победы России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отсутствии возможности скорой победы Украины над Россией.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — написала дипломат.

Она также напомнила, что в апреле 2022 года глава евродипломатии говорил, что военный конфликт на Украине может быть решен на поле боя.

Ранее Боррель признал, что победы Украины в конфликте с Россией в ближайшее время не предвидится.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о последствиях победы России в СВО.