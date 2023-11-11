Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали официальное признание ЕС победы России

Представитель МИД Захарова: Евросоюз официально засчитал победу России

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отсутствии возможности скорой победы Украины над Россией.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — написала дипломат.

Она также напомнила, что в апреле 2022 года глава евродипломатии говорил, что военный конфликт на Украине может быть решен на поле боя.

Ранее Боррель признал, что победы Украины в конфликте с Россией в ближайшее время не предвидится.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о последствиях победы России в СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий