Германия намерена увеличить финпомощь Украине до €8 млрд

Правящая коалиция Германии собирается увеличить помощь Украине на следующий год с четырех до восьми миллиардов евро. Об этом сообщает Bild со ссылкой на министерство обороны ФРГ.

«Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро, теперь восемь миллиардов евро», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия и другие страны – члены Евросоюза не одобрили выделение Украине €20 млрд. Отмечается, что средства должны были пойти на военную помощь. Он уточнил, что такую позицию помимо прочих стран – членов ЕС разделяет ФРГ.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что задержки с одобрением Евросоюзом программы помощи Украине в размере 50 млрд евро могут ударить по макроэкономической стабильности страны.

Она пояснила, что Киев хотел бы понимать, чего ждать в январе 2024 года, каким образом страна будет работать и производить выплаты. Отсутствие такого понимания может привести к нарушению макроэкономической стабильности.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.