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Глава иранской разведки заявил, что операция ХАМАС изменит политику США на Ближнем Востоке

Глава разведки Ирана Хатиб: операция ХАМАС обернулась для США поражением

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West Asia News Agency/Reuters

Министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб заявил, что операция ХАМАС в Израиле обернулась для США поражением и это приведет к смене политического курса Соединенных Штатов в регионе. Об этом со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA сообщает РИА Новости.

«Гегемония американской власти, которая оказывала военную, разведывательную, экономическую и политическую поддержку Израилю и заменила ее позорным уходом из региона, пала», — заявил Хатиб.

По его мнению, американцы потерпели неудачу хуже, чем Израиль, и это определенно изменит политические методы США на Ближнем Востоке.

11 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Министр указал на поддержку иранских протестов со стороны ряда государств Запада, что, по его мнению, недопустимо.

Ранее в Иране допустили, что нестабильность из-за протестов может перейти на другие страны региона.

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