В Сирии призвали арабские страны к бойкоту Израиля

Президент Сирии Башар Асад, выступая на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде, призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа, передает РИА Новости.

По его словам, без реальных инструментов давления дальнейшие шаги будут бессмысленны.

«По крайней мере мы имеем политические инструменты. Прежде всего нужно прекратить какие-либо политические связи с сионистским образованием, во всех смыслах этого слова, начиная с экономики», — сказал сирийский президент.

Он добавил, что условием для возвращения отношений с Израилем должно стать «прекращение агрессии» в секторе Газа.

Президент Ирана Эбрахим Раиси также высказывал мнение, что страны, которые оказывают поддержку Израилю, несут ответственность за действия еврейского государства против палестинцев.

До этого египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники писал, что проект итогового заявления саммита в Эр-Рияде содержит требование ко всем странам прекратить поставки оружия в Израиль.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.