Cтраны ЛАГ и ОИС возложили ответственность за конфликт в секторе Газа на Израиль

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) возложили ответственность за конфликт в секторе Газа на Израиль. Об этом сказано в проекте итоговой резолюции совместного саммита стран ЛАГ и ОИС, сообщает телеканал Asharq.

«Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и отрицаем, что война в анклаве может быть классифицирована как самооборона. Мы не приемлем какого-либо оправдания войны в Газе. Мы возлагаем на израильскую сторону всю полноту ответственности за текущий конфликт», — говорится в выдержке из предполагаемой резолюции.

Государства ЛАГ и ОИС потребуют от международного сообщества расследовать военные преступления в секторе Газа. Они также призывают провести международную мирную конференцию по ситуации в палестинском анклаве.

Страны ЛАГ и ОИС также достигли договоренности о создании системы финансовой безопасности для поддержки палестинцев.

До этого бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер заявил, что западные страны, включая США, постараются воспрепятствовать проведению расследования возможных применений израильской армией боеприпасов с белым фосфором.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.