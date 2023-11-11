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Reuters: для диалога арабских стран с Израилем надо решить палестинский вопрос

Reuters: без решения по Газе диалог арабских стран и Израиля невозможен

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Khalil Hamra/AP

Арабские страны не смогут налаживать связи с Израилем без решения палестинского вопроса. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщает агентство Reuters.

«Арабские государства теперь признали невозможность налаживания связей с Израилем без решения палестинского вопроса», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что Объединенные Арабские Эмираты планируют поддерживать дипломатические отношения с Израилем, несмотря на международный протест в связи с растущими жертвами войны в Газе. При этом ОАЭ надеются оказать сдерживающее влияние на израильскую кампанию.

Кроме того, ОАЭ работает над смягчением публичных позиций арабских государств, чтобы после завершения конфликта в Газе оставалась возможность вернуться к широкому диалогу по этому вопросу, указано в материале.

10 и 11 ноября в столице Саудовской Аравии пройдут два внеочередных саммита лидеров Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Заявленная цель встречи — координация позиции и принятие решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.

Ранее президент Ирана призвал исламские страны к санкциям в отношении Израиля.

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