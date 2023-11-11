Журналист и обозреватель британского издания UnHerd Томас Фаци заявил, что союзники Украины все чаще стали отказываться от помощи Киеву. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Все покидают тонущий корабль», – указал журналист.

Он считает, что для украинского государства «все кончено».

Фаци также отметил, что партнеры Киева будут стараться отрицать свое моральное соучастие в украинском конфликте и попытаются убедить всех, что понесенные жертвы были необходимы.

Он назвал такой исход «ожидаемым».

«Его действительно предсказывали», – добавил журналист.

Ранее издание Business Insider писало, что Путин сделал ставку на усталость Запада от постоянной помощи Украине, и его план воплощается в жизнь.

До этого журналист CNN Стивен Коллинсон заявил, что Украина получила серию неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.