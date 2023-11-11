Стало известно об одном из пунктов проекта итогового заявления саммита в Эр-Рияде

Проект итогового заявления саммита в Эр-Рияде содержит требование ко всем странам прекратить поставки оружия в Израиль. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.

«Проект итогового заявления арабско-исламского саммита требует от всех государств прекратить экспорт оружия и боеприпасов оккупационным властям (Израилю. — Ред.)», — сказано в сообщении телеканала.

До этого председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» и член молодежной ассамблеи Совбеза от России Юрий Самонкин заявлял, что США поставляют Израилю оружие, однако продолжают это скрывать.

Президент Ирана Эбрахим Раиси также высказывал мнение, что страны, которые оказывают поддержку Израилю, несут ответственность за действия еврейского государства против палестинцев. Он также заявил, что исламские страны должны вооружить палестинцев для борьбы с Израилем.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.