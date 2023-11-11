Большинство жителей Эстонии хотят отставки премьер-министра

Почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в России должна уйти в отставку. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической фирмы Norstat.

Результаты были опубликованы в эстонских СМИ.

«Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?» — спрашивали респондентов.

В результате 68% опрошенных ответили «да» или «скорее да», еще 25% ответили «нет» или «скорее нет», а 7% затруднились с ответом».

Опрос проводился в интернете с 8 по 9 ноября, в нем принял участие 1001 совершеннолетний гражданин Эстонии.

До этого представители оппозиции призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Ранее в Литве пожаловались на радость России от скандала с премьером Эстонии.