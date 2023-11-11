Президент Ирана призвал исламские страны вооружать палестинцев

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что исламские страны должны вооружить палестинцев для борьбы с Израилем, если боевые действия в секторе Газа не прекратятся. Его слова в ходе экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (ОЭС) в Эр-Рияде передает РИА Новости.

«Мусульманским странам следует вооружать палестинский народ. Сопротивление — единственный способ противостоять израильскому насилию. Странам мира, включая мусульманские, надо обеспечить защиту палестинского народа на оккупированных территориях», — сказал иранский лидер.

Раиси также заявил, что иранцы «целуют руки» ХАМАС за его сопротивление Израилю.

До этого президент Ирана высказывал мнение, что страны, которые оказывают поддержку Израилю, несут ответственность за действия еврейского государства против палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.