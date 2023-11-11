Эмир Катара потребовал от ООН расследования обстрелов больниц в Газе

Катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани потребовал от ООН расследовать обстрелы больниц в секторе Газа со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только представьте, в 21-м веке ведутся атаки на больницы. Мы требуем от ООН направить международную команду для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа», — сказал Аль Тани.

Он также отметил, что международная система позволяет наносить удары по жилым зданиям и больницам в секторе Газа и, тем самым, идет на слом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили необходимость проведения гуманитарных пауз в секторе Газа и работу над освобождением заложников. Трюдо выразил признательность Катару за усилия по освобождению заложников и обеспечению выезда иностранных граждан из сектора Газа. Он подчеркнул необходимость немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе.

Канадский премьер и эмир Катара отметили необходимость обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гражданского населения сектора Газа к жизненно важной гуманитарной помощи.

До этого министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей из-за роста числа пострадавших от израильских ударов.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр палестинского движения ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.