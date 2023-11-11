Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эмир Катара потребовал от ООН расследования обстрелов больниц в Газе

Эмир Катара потребовал от ООН расследования обстрелов Израилем больниц в Газе

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани потребовал от ООН расследовать обстрелы больниц в секторе Газа со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только представьте, в 21-м веке ведутся атаки на больницы. Мы требуем от ООН направить международную команду для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа», — сказал Аль Тани.

Он также отметил, что международная система позволяет наносить удары по жилым зданиям и больницам в секторе Газа и, тем самым, идет на слом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили необходимость проведения гуманитарных пауз в секторе Газа и работу над освобождением заложников. Трюдо выразил признательность Катару за усилия по освобождению заложников и обеспечению выезда иностранных граждан из сектора Газа. Он подчеркнул необходимость немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе.

Канадский премьер и эмир Катара отметили необходимость обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гражданского населения сектора Газа к жизненно важной гуманитарной помощи.

До этого министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей из-за роста числа пострадавших от израильских ударов.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр палестинского движения ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий