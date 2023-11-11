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В Палестине призвали провести конференцию по восстановлению Газы

Президент Палестины Аббас призвал провести конференцию по восстановлению Газы

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Совет Безопасности ООН утвердить полноправное членство Палестины во всемирной организации, а также провести международную мирную конференцию, посвященную восстановлению сектора Газа и защите прав палестинского народа. Об этом он сказал на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в Газе, передает ТАСС.

Палестинский лидер также призвал к мобилизации международной поддержки, чтобы дать возможность институтам Палестины выполнять свои обязанности, в том числе по восстановлению Газы. По его словам, палестинская национальная администрация «готова ко всеобщим парламентским и президентским выборам, которые охватят всю территорию страны, «включая Иерусалим».

Во время выступления на саммите в Эр-Рияде Аббас также обратился к Соединенным Штатам с призывом работать над прекращением оккупации Израилем территорий Палестины.

До этого президент Палестины пообещал взять Газу под контроль в рамках политрешения. По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

Ранее в США рассказали, к чему может привести затяжная операция Израиля в Газе.

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