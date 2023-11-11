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Эрдоган призвал добиться постоянного, а не временного прекращения огня на Ближнем Востоке

Эрдоган: нужно добиться постоянного прекращения огня на Ближнем Востоке

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости добиться постоянного, а не временного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Его слова на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа, передает ТАСС.

«Нашей первоочередной задачей является обеспечение прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи. При этом наиболее срочным является не перерыв в боевых действиях на несколько часов, а постоянное прекращение огня», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что уже высказывались инициативы о прекращении огня на четыре часа. По его мнению, подобные предложения являются «постыдными». Эрдоган также призвал созвать международную мирную конференцию для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

До этого Эрдоган заявил, что Турция видит «позитивные сигналы» по усилиям в сфере дипломатии касательно ситуации в секторе Газа.

Турецкий лидер также подтверждал, что Анкара готова выступить в качестве гаранта в урегулировании кризиса в секторе Газа. В ходе встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Ташкенте на полях саммита ОЭС Эрдоган также заявил, что исламский мир должен занять единую позицию и оказать давление на Израиль.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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