Президент Египта осудил политику коллективного наказания населения Газы

Политику коллективного наказания палестинцев сектора Газа назвал неприемлемой президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Политика коллективного наказания населения Газы, включая... блокаду и перемещение, является неприемлемой и должна быть прекращена», — заявил ас-Сиси на открытии саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

10 и 11 ноября в столице Саудовской Аравии пройдут два внеочередных саммита лидеров Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Заявленная цель встречи — координация позиции и принятие решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября после проникновения нескольких тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Одновременно с этим был произведен массированный ракетный обстрел территории еврейского государства.

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Продолжающееся насилие в Газе вызывает осуждение многих стран. В частности, в Еврокомиссии заявили о преступлениях против гражданского населения в секторе Газа.

Ранее США предупредили о последствиях поддержки действий Израиля в Газе.