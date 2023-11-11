Иордания призвала мировое сообщество осудить действия Израиля как военное преступление

Король Иордании Абдалла II призвал мировое сообщество осудить действия Израиля на территории сектора Газа в отношении палестинцев как военное преступление. Об этом он заявил на саммите арабских и исламских государств в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

«Мир должен осудить израильскую агрессию в Газе как военное преступление… Мы не можем молчать о катастрофических условиях, в которых находятся беззащитные жители в Газе», — сказал иорданский монарх.

Он также призвал к созданию международной коалиции, которая сможет добиться прекращения огня в анклаве, остановить перемещение населения и начать мирный процесс.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Иордании заявили, что агрессия в Газе приведет к большей эскалации конфликта.