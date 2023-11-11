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В МИД РФ заявили о компенсации потерь США разжиганием агрессии

Захарова: США компенсируют экономические потери разжиганием конфликтов в мире

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что США компенсируют свои экономические потери разжиганием военной агрессии и конфликтов по всему миру.

«Свои потери США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого (как им кажется) хаоса», — написала Захарова, комментируя заявление главы ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы о том, что глобальный ВВП может сократиться на пять процентов, если США продолжат ограничивать мировую экономику, вводя односторонние санкции.

Дипломат отметила, что Москва не раз обращала внимание мирового сообщества на деструктивную роль санкций для мировой экономики.

До этого российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что США ведут фронтальное наступление на Россию, начиная с политики и экономики и заканчивая вопросами прав человека, чтобы помешать развитию государства.

2 ноября Минфин США расширил санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что европейские бизнесмены могли потерять из-за введения санкций против РФ, по самым скромным подсчетам, почти четверть триллиона евро.

Ранее в Госдуме признались, что уже «запутались в различных санкциях».

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