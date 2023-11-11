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Палестинский президент обратился к США в связи с конфликтом с Израилем

Аббас попросил США работать над прекращением оккупации Израилем Палестины

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Alaa Badarneh/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас во время выступления на саммите в Эр-Рияде обратился к Соединенным Штатам с призывом работать над прекращением оккупации Израилем территорий Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

Палестинский глава государства призвал Совбез ООН организовать международную мирную конференцию и обеспечить международную защиту палестинского народа.

Как добавил Аббас, Совбез ООН также должен предотвратить «принудительное перемещение палестинцев в секторе Газа».

«Мы призываем Соединенные Штаты работать над прекращением израильской оккупации», — добавил палестинский президент.

До этого президент Палестины Аббас пообещал взять Газу под контроль в рамках политрешения. По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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