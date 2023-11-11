Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саудовский кронпринц призвал освободить заложников, удерживаемых в Газе

Мухаммед бин Салман призвал освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа

close
100%
Saudi Press Agency/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман призвал освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы вновь <…> подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», — сказал он на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Кронпринц напомнил, что Саудовская Аравия ведет консультации с международными партнерами, чтобы остановить боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта.

Мухаммед бин Салман обвинил СБ ООН в неспособности повлиять на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия отвергает попытки насильственного перемещения жителей сектора Газа.

Накануне саудовский кронпринц впервые публично осудил действия Израиля в Палестине.

8 ноября в Саудовской Аравии допустили нормализацию отношений с Израилем. При этом министр инвестиций Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что нынешние трагические события только подтверждают точку зрения Эр-Рияда в палестинском вопросе — его решение должно стать частью более масштабной нормализации в Ближневосточном регионе.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий