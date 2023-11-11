Саудовский кронпринц призвал освободить заложников, удерживаемых в Газе

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман призвал освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы вновь <…> подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», — сказал он на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Кронпринц напомнил, что Саудовская Аравия ведет консультации с международными партнерами, чтобы остановить боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта.

Мухаммед бин Салман обвинил СБ ООН в неспособности повлиять на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия отвергает попытки насильственного перемещения жителей сектора Газа.

Накануне саудовский кронпринц впервые публично осудил действия Израиля в Палестине.

8 ноября в Саудовской Аравии допустили нормализацию отношений с Израилем. При этом министр инвестиций Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что нынешние трагические события только подтверждают точку зрения Эр-Рияда в палестинском вопросе — его решение должно стать частью более масштабной нормализации в Ближневосточном регионе.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.