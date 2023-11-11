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Президент Ирана прибыл на саммит в Саудовской Аравии в палестинской куфии

The Times of Israel: глава Ирана Раиси прибыл в Эр-Рияд в палестинской куфии

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в палестинской куфии на саммит с участием лидеров арабских и мусульманских стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что это первый визит Раиси в Саудовскую Аравию с тех пор, как две страны договорились о восстановлении связей в марте.

На кадрах, показанных телеканалом Al-Ekhbariya, видно, как иранский президент в традиционном палестинском шарфе куфия приветствует саудовских чиновников в аэропорту после высадки из самолета.

17 июня глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Иран впервые после восстановления отношений двух стран в марте 2023 года.

До этого эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов заявлял, что на фоне жесткой риторики Ирана относительно событий на Ближнем Востоке, региональным игрокам, которые склонялись в сторону нейтралитета, приходится занимать более радикальную позицию в отношении Израиля.

Агентство Reuters сообщало, что власти Ирана допускают резкие высказывания в отношении Израиля, однако не планируют вступать в открытый конфликт. Отмечалось, что Тегеран позволяет ливанской группировке «Хезболла» совершать нападения через границу на Израиль и атаковать небольшие американские объекты.

Ранее Иран после семи лет разрыва отношений открыл посольство в Саудовской Аравии.

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