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СМИ: Украина может прибегнуть к большему числу терактов из-за провалов ВСУ

InfoBRICS: число украинских терактов в России может вырасти из-за неудач ВСУ

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Украина может увеличить число совершаемых ею терактов на территории России из-за неудач своих вооруженных сил. Такое мнение выразил обозреватель Лукас Лейрос в статье, опубликованной в издании InfoBRICS.

«Ожидается, что украинский терроризм в ближайшие месяцы расширится еще больше. В связи с провалом «контрнаступления» и значительным сокращением западной военной помощи у Киева не так много ресурсов, которые можно продолжать использовать на поле боя», — говорится в публикации.

Лукас Лейрос полагает, что правильным решением для киевской власти было бы сдаться и принять российские условия, однако НАТО не допускает такого развития событий и вынуждает Украину вести войну, в которой она не может победить.

Кроме того, в статье осуждается применение ВСУ кассетных боеприпасов, в том числе против мирного населения.

9 ноября беспилотник, начиненный кассетными боеприпасами, атаковал маслодельный комбинат в Курской области.

Ранее в Госдуме назвали сброс кассетных боеприпасов на территорию России агонией Украины.

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